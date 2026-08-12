Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Alasdair Leslie bleibt für Europas Kapitalgüterhersteller mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus optimistisch. Die Nachfrage nach Rechenzentren übertreffe weiter die Erwartungen, der Auftragsbestand steige sprunghaft und die sich bessernde Preise-Kosten-Relation sollte die Margen stützen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem nehme die Branchendynamik auch außerhalb des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) Fahrt auf. Seine "Top Picks" sind Siemens, Schneider Electric, Siemens Energy, Atlas Copco und Rexel. Prysmian stufte er mit Verweis auf die starke Kursentwicklung der Aktie auf "Market Perform" ab./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
163.86 €
|
Abst. Kursziel*:
28.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
163.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.41%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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