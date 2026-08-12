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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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12.08.2026
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13.08.2026 07:46:07

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
154.55 CHF 0.92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Alasdair Leslie bleibt für Europas Kapitalgüterhersteller mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus optimistisch. Die Nachfrage nach Rechenzentren übertreffe weiter die Erwartungen, der Auftragsbestand steige sprunghaft und die sich bessernde Preise-Kosten-Relation sollte die Margen stützen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem nehme die Branchendynamik auch außerhalb des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) Fahrt auf. Seine "Top Picks" sind Siemens, Schneider Electric, Siemens Energy, Atlas Copco und Rexel. Prysmian stufte er mit Verweis auf die starke Kursentwicklung der Aktie auf "Market Perform" ab./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163.86 € 		Abst. Kursziel*:
28.16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
163.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.41%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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