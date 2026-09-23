Roche-Aktie: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit

Der Ausblick bleibt stabil.

Gestützt werde die Bewertung unter anderem durch die starke Position des Pharmageschäfts und die breite Produktpipeline, teilte Fitch am Mittwoch mit. Auch die Diagnostiksparte habe nach einer strategischen Neuausrichtung wieder zu organischem Wachstum zurückgefunden.

Fitch erwartet für Roche von 2026 bis 2029 ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Nettoverschuldung gemessen am EBITDA dürfte bei oder unter dem Faktor 1,0 bleiben.

yz/cg

Basel (awp)