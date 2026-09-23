|Rating
|
23.09.2026 20:20:00
Roche-Aktie: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Die Ratingagentur Fitch hat die langfristige Kreditwürdigkeit von Roche mit "AA" bestätigt.
Gestützt werde die Bewertung unter anderem durch die starke Position des Pharmageschäfts und die breite Produktpipeline, teilte Fitch am Mittwoch mit. Auch die Diagnostiksparte habe nach einer strategischen Neuausrichtung wieder zu organischem Wachstum zurückgefunden.
Fitch erwartet für Roche von 2026 bis 2029 ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Nettoverschuldung gemessen am EBITDA dürfte bei oder unter dem Faktor 1,0 bleiben.
yz/cg
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.