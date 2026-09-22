Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.59 Prozent fester bei 6’355.40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.343 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.176 Prozent auf 6’329.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’318.20 Punkten am Vortag.

Bei 6’286.41 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’356.13 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6’462.22 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 22.06.2026, mit 6’311.32 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’442.05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.63 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 3.14 Prozent auf 147.65 EUR), Infineon (+ 1.77 Prozent auf 59.32 EUR), Siemens Energy (+ 1.68 Prozent auf 145.56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.67 Prozent auf 58.34 EUR) und SAP SE (+ 1.36 Prozent auf 185.34 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Allianz (-1.93 Prozent auf 436.50 EUR), Enel (-1.36 Prozent auf 8.87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.90 Prozent auf 504.20 EUR), Eni (-0.85 Prozent auf 23.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.79 Prozent auf 43.32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’401’189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch