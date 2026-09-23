DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Siemens Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.100 Siemens Energy-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’181.53 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 22.09.2026 auf 145.86 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 1’181.53 EUR entspricht einer Performance von +1’081.53 Prozent.

Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 122.45 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Der Erstkurs der Siemens Energy-Aktie lag beim Börsengang bei 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch