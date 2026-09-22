Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.39 Prozent stärker bei 6’343.01 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.176 Prozent auf 6’329.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’318.20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’286.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’356.89 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6’462.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6’311.32 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 5’442.05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8.42 Prozent. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 3.14 Prozent auf 147.65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.30 Prozent auf 58.70 EUR), Infineon (+ 1.58 Prozent auf 59.21 EUR), Siemens Energy (+ 1.38 Prozent auf 145.14 EUR) und Siemens (+ 0.91 Prozent auf 276.00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Allianz (-2.13 Prozent auf 435.60 EUR), Eni (-1.03 Prozent auf 23.16 EUR), Rheinmetall (-0.85 Prozent auf 1’002.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.75 Prozent auf 505.00 EUR) und Deutsche Telekom (-0.62 Prozent auf 27.12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1’911’206 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557.314 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch