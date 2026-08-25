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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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26.08.2026 08:31:07

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Pläne zur Abspaltung der Sparte Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen von ToI seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Dennoch sprach er mit Blick auf die Bekanntgabe im Vergleich zu den vorherigen Bloomberg-Berichten von einer gewissen Ernüchterung. Denn die Berichte hätten eine konkretere Konzernangabe zum Wert des Geschäftsbereichs erwarten lassen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
153.08 € 		Abst. Kursziel*:
60.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
151.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.33%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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