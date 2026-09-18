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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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18.09.2026 11:56:00

Swiss Re Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re beim fairen Aktienwert von 160 Franken auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Solvabilitätsquote gewährleiste auch im schwachen Rückversicherungsmarkt hohe Dividenden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. In allen drei Segmenten sei die Sanierung des Rückversicherers nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Kaufen
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