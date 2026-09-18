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18.09.2026 09:28:17
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter
Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.
Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.02 Prozent auf 5’361.45 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0.101 Prozent höher bei 5’368.11 Punkten, nach 5’362.67 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’354.53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’368.11 Punkten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.580 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 5’471.06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’342.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’594.33 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8.16 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 0.91 Prozent auf 1’025.40 EUR), Siemens Energy (+ 0.79 Prozent auf 142.92 EUR), BAT (+ 0.76) Prozent auf 42.16 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.68 Prozent auf 80.06 CHF) und HSBC (+ 0.60 Prozent auf 15.47 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-2.93 Prozent auf 27.47 EUR), Nestlé (-1.29 Prozent auf 77.32 CHF), Zurich Insurance (-0.99 Prozent auf 601.60 CHF), Allianz (-0.91 Prozent auf 447.00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0.75 Prozent auf 82.00 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3’623’654 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 538.121 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.76 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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