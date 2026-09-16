DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Am 16.09.2025 wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siemens Energy-Papier bei 94.04 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 106.338 Siemens Energy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 133.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’142.92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.43 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113.47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Der Erstkurs des Siemens Energy-Anteils belief sich damals auf 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch