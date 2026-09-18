|Rating im Blick
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18.09.2026 22:48:37
Adecco-Aktie: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - Ausblick auf "negativ" gesenkt
Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Kreditrating für Adecco mit 'Baa1' bestätigt.
Das Rating reflektiere die globale Marktposition des Unternehmens in der Personalvermittlungsbranche, die Diversifizierung sowie die breite geografische Reichweite, heisst es in einer Mitteilung von Moody's vom Freitag.
Der negative Ausblick reflektiere die sich abschwächenden Margen aufgrund der Verschiebung im Geschäftsmix, die durch Kostensenkungsmassnahmen nur teilweise ausgeglichen werden könnten. Zudem weise das Unternehmen erhöhte Kreditkennzahlen aus, während sich der Schuldenabbau als langwierig erweise.
London/Zürich (awp)
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