Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.15 Prozent leichter bei 6’313.18 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.316 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.100 Prozent höher bei 6’329.24 Punkten, nach 6’322.90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’329.24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’306.01 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.067 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’468.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’323.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’456.67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.91 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2.79 Prozent auf 55.92 EUR), Rheinmetall (+ 0.91 Prozent auf 1’025.40 EUR), Siemens Energy (+ 0.79 Prozent auf 142.92 EUR), Airbus SE (+ 0.33 Prozent auf 196.22 EUR) und UniCredit (+ 0.31 Prozent auf 83.49 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2.93 Prozent auf 27.47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.24 Prozent auf 45.62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.04 Prozent auf 80.20 EUR), Allianz (-0.91 Prozent auf 447.00 EUR) und Deutsche Börse (-0.79 Prozent auf 277.60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 762’444 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 538.121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch