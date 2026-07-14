Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Umbenennung des Energietechnikkonzerns in Omterra führe zu einem früher als erwarteten Anstieg der Marge, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies auf den Wegfall von Lizenzgebühren an Siemens für dessen Namensnutzung. Ursprünglich sei dieser Schritt erst 2030 erwartet worden./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
153.06 €
|
Abst. Kursziel*:
53.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
154.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.83%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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