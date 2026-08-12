Bernstein Research verleiht Siemens Energy-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:33 Uhr in Grün und gewann 3.3 Prozent auf 163.80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 927’037 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 36.6 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.