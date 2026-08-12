Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX-Entwicklung
|
12.08.2026 17:58:12
Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus
Der LUS-DAX bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.
Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.23 Prozent schwächer bei 26’336.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26’576.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’315.00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’031.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’142.00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7.21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.28 Prozent auf 1’168.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 161.70 EUR), Allianz (+ 0.73 Prozent auf 438.90 EUR), Siemens (+ 0.61 Prozent auf 281.95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.54 Prozent auf 33.35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen EON SE (-3.15 Prozent auf 18.42 EUR), SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR), adidas (-2.28 Prozent auf 158.50 EUR), Brenntag SE (-2.18 Prozent auf 61.14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.09 Prozent auf 73.86 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die EON SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’629’319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.109 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
|
12.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Allianz: Data center boom ushers in a new era of infrastructure risks and opportunities for insurers (EQS Group)
|
11.08.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11.08.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Allianz
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SAP am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26’324.00
|-0.13%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.