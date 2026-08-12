Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.23 Prozent schwächer bei 26’336.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26’576.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’315.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’031.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’142.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7.21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.28 Prozent auf 1’168.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 161.70 EUR), Allianz (+ 0.73 Prozent auf 438.90 EUR), Siemens (+ 0.61 Prozent auf 281.95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.54 Prozent auf 33.35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen EON SE (-3.15 Prozent auf 18.42 EUR), SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR), adidas (-2.28 Prozent auf 158.50 EUR), Brenntag SE (-2.18 Prozent auf 61.14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.09 Prozent auf 73.86 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die EON SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’629’319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.109 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch