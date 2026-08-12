Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert nachmittags

Am Mittwoch erhöht sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.31 Prozent auf 26’473.01 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.196 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.230 Prozent stärker bei 26’452.00 Punkten in den Handel, nach 26’391.42 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’573.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’401.96 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.427 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’067.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, stand der DAX noch bei 23’954.93 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 24’024.78 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.88 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’573.50 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3.65 Prozent auf 164.34 EUR), Rheinmetall (+ 3.52 Prozent auf 1’182.40 EUR), Infineon (+ 3.04 Prozent auf 64.76 EUR), HOCHTIEF (+ 1.75 Prozent auf 452.60 EUR) und Scout24 (+ 1.69 Prozent auf 78.05 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Brenntag SE (-2.05 Prozent auf 61.22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.78 Prozent auf 74.10 EUR), EON SE (-1.58 Prozent auf 18.72 EUR), Beiersdorf (-1.48 Prozent auf 78.60 EUR) und Henkel vz (-1.36 Prozent auf 77.06 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3’244’967 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.109 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch