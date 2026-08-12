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LUS-DAX-Entwicklung 12.08.2026 15:59:08

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.

Siemens Energy
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Um 15:56 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.19 Prozent auf 26’449.00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’379.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’576.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’031.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’142.00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.67 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3.65 Prozent auf 164.34 EUR), Rheinmetall (+ 3.52 Prozent auf 1’182.40 EUR), Infineon (+ 3.04 Prozent auf 64.76 EUR), HOCHTIEF (+ 1.75 Prozent auf 452.60 EUR) und Scout24 (+ 1.69 Prozent auf 78.05 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-2.05 Prozent auf 61.22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.78 Prozent auf 74.10 EUR), EON SE (-1.58 Prozent auf 18.72 EUR), Beiersdorf (-1.48 Prozent auf 78.60 EUR) und Henkel vz (-1.36 Prozent auf 77.06 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’244’967 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211.109 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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