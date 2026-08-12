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DAX im Fokus 12.08.2026 17:58:12

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus

Kaum bewegt zeigte sich der DAX am Mittwoch.

Siemens Energy
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Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 26’346.29 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.196 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.230 Prozent auf 26’452.00 Punkte an der Kurstafel, nach 26’391.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26’573.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’313.58 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0.054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25’067.09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der DAX mit 23’954.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der DAX 24’024.78 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.36 Prozent aufwärts. 26’573.50 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.28 Prozent auf 1’168.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 161.70 EUR), Allianz (+ 0.73 Prozent auf 438.90 EUR), Siemens (+ 0.61 Prozent auf 281.95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.54 Prozent auf 33.35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil EON SE (-3.15 Prozent auf 18.42 EUR), SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR), adidas (-2.28 Prozent auf 158.50 EUR), Brenntag SE (-2.18 Prozent auf 61.14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.09 Prozent auf 73.86 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7’629’319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211.109 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.17 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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