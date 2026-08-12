Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX im Fokus
|
12.08.2026 17:58:12
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus
Kaum bewegt zeigte sich der DAX am Mittwoch.
Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 26’346.29 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.196 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.230 Prozent auf 26’452.00 Punkte an der Kurstafel, nach 26’391.42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26’573.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’313.58 Punkten verzeichnete.
DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0.054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25’067.09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der DAX mit 23’954.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der DAX 24’024.78 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.36 Prozent aufwärts. 26’573.50 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.28 Prozent auf 1’168.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 161.70 EUR), Allianz (+ 0.73 Prozent auf 438.90 EUR), Siemens (+ 0.61 Prozent auf 281.95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.54 Prozent auf 33.35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil EON SE (-3.15 Prozent auf 18.42 EUR), SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR), adidas (-2.28 Prozent auf 158.50 EUR), Brenntag SE (-2.18 Prozent auf 61.14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.09 Prozent auf 73.86 EUR).
Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7’629’319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211.109 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.17 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|07:46
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SAP am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’292.00
|-0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.