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Euro STOXX 50-Marktbericht 13.08.2026 09:28:22

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Der Euro STOXX 50 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Deutsche Telekom
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Um 09:11 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.46 Prozent auf 6’563.86 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.599 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.123 Prozent auf 6’542.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’533.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’542.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’567.53 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.672 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’271.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’861.07 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 5’388.25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.20 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.01 Prozent auf 163.34 EUR), SAP SE (+ 1.01 Prozent auf 177.74 EUR), Deutsche Bank (+ 0.82) Prozent auf 33.63 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.82 Prozent auf 28.38 EUR) und adidas (+ 0.76 Prozent auf 159.70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1.15 Prozent auf 50.68 EUR), Eni (-0.83 Prozent auf 23.80 EUR), Infineon (-0.79 Prozent auf 62.59 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.22 Prozent auf 55.20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.19 Prozent auf 513.80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 681’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 598.940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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