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Krypto-Marktbericht 13.08.2026 12:43:06

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

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So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag.

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Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,32 Prozent höher bei 63.563,14 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 63.360,70 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -10,5 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,03 Prozent auf 44,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,88 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,35 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.883,59 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.876,95 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 213,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 212,30 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 0,28 Prozent stärker bei 1,007 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,004 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 391,83 US-Dollar am Vortag auf 404,87 US-Dollar nach oben (3,33 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1823 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1849 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1609 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3337 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3358 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,61 Prozent.

Nach 609,63 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagmittag um 0,18 Prozent auf 610,74 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0701 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0696 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 75,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,51 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,79 Prozent auf 6,488 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,312 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,57 Prozent auf 8,722 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,672 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,6804 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Donnerstagmittag um 1,14 Prozent auf 0,6882 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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