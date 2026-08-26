Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
153.08 €
|
Abst. Kursziel*:
37.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.60%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
11:28
|Siemens Energy-Aktie verliert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft (finanzen.ch)
|
10:30
|Siemens Energy will sich von Tranformation of Industry trennen (AWP)
|
10:02
|DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10:01
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:24
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09:24
|JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Siemens Energy will Tranformation of Industry verselbstständigen (AWP)