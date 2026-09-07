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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

72.30
CHF
-1.35
CHF
-1.83 %
07.09.2026
SWX
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08.09.2026 06:46:18

Scout24 Buy

Scout24
70.52 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 103,50 auf 102,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne ist optimistischer geworden hinsichtlich der Auswirkungen der Agentischen KI auf die europäischen Internetportal-Betreiber, wie er am Montag schrieb. Er geht nunmehr davon aus, dass sie kräftig von ihr profitieren können. Er spricht von einer "Agentischen Zukunft". Thorne geht davon aus, dass Scout24 und die neu zum Kauf empfohlene Autotrader Group die Neubewertung anführen werden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
102.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.60 € 		Abst. Kursziel*:
35.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.76%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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