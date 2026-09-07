Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 103,50 auf 102,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne ist optimistischer geworden hinsichtlich der Auswirkungen der Agentischen KI auf die europäischen Internetportal-Betreiber, wie er am Montag schrieb. Er geht nunmehr davon aus, dass sie kräftig von ihr profitieren können. Er spricht von einer "Agentischen Zukunft". Thorne geht davon aus, dass Scout24 und die neu zum Kauf empfohlene Autotrader Group die Neubewertung anführen werden./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
102.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.60 €
|
Abst. Kursziel*:
35.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.76%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
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07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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07.09.26
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04.09.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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04.09.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)