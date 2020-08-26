Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
80.60CHF
17.80CHF
28.34 %
26.08.2020
SWX
30.10.2025 08:59:23
Scout24 Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Giles Thorne attestierte dem Portalbetreiber am Donnerstagmorgen ein weiteres Quartal mit soliden Resultaten. Die Erwartungen seien insgesamt erfüllt worden. Vor dem Hintergrund einer zuletzt schwachen Kursentwicklung sieht er Indizien für eine positive Kursreaktion./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Hold
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
98.15 €
|
Abst. Kursziel*:
1.88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
98.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.32%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse