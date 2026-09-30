Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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30.09.2026 09:28:56
Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start fester
Das macht der DAX am Mittwoch.
Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.67 Prozent höher bei 25’568.40 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.111 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.360 Prozent höher bei 25’490.67 Punkten, nach 25’399.21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’486.87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’573.18 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0.489 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’569.99 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’995.81 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 23’880.72 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.19 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’618.74 Punkte. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 1.97 Prozent auf 147.35 EUR), EON SE (+ 1.60 Prozent auf 17.18 EUR), Rheinmetall (+ 1.49 Prozent auf 974.70 EUR), Airbus SE (+ 1.48 Prozent auf 193.40 EUR) und Bayer (+ 1.47 Prozent auf 49.60 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Commerzbank (-0.48 Prozent auf 41.79 EUR), SAP SE (-0.36 Prozent auf 184.66 EUR), Scout24 (-0.30 Prozent auf 66.90 EUR), Continental (-0.06 Prozent auf 68.26 EUR) und Henkel vz (-0.05 Prozent auf 73.78 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 196’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 212.396 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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