So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein

Die Scout24-Aktie wurde im September 2026 von 5 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Scout24-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,10 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 49,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Scout24-Aktie von 67,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 108,00 EUR 61,19 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 140,00 EUR 108,96 25.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 140,00 EUR 108,96 22.09.2026 Bernstein Research 90,00 EUR 34,33 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. 102,50 EUR 52,99 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch