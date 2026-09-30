Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Scout24-Aktie im vergangenen Monat.
Die Scout24-Aktie wurde im September 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Experten empfehlen die Scout24-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,10 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 49,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Scout24-Aktie von 67,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|108,00 EUR
|61,19
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 EUR
|108,96
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 EUR
|108,96
|22.09.2026
|Bernstein Research
|90,00 EUR
|34,33
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|102,50 EUR
|52,99
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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