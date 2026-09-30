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Unter der Lupe 30.09.2026 18:00:38

So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Scout24-Aktie im vergangenen Monat.

Scout24
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Die Scout24-Aktie wurde im September 2026 von 5 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Scout24-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,10 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 49,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Scout24-Aktie von 67,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.108,00 EUR61,1928.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--28.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)140,00 EUR108,9625.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)140,00 EUR108,9622.09.2026
Bernstein Research90,00 EUR34,3308.09.2026
Jefferies & Company Inc.102,50 EUR52,9908.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Scout24
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