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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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25.09.2026 09:26:52

Scout24 Buy

Scout24
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Einführung des Meta-Agenten Muse litten Aktien aus dem Kleinanzeigen-Sektor derzeit wieder unter hochgekochten Sorgen vor einem störenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz, schrieb William Larwood am Donnerstag. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Unternehmen das Risiko widerlegen können. Er selbst sieht zunehmend Belege dafür, dass sie von dem KI-Megatrend eher profitieren können./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.90 € 		Abst. Kursziel*:
103.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
102.90%
Analyst Name::
William Larwood 		KGV*:
-
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22.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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