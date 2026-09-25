Scout24 64.95 CHF 0.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Einführung des Meta-Agenten Muse litten Aktien aus dem Kleinanzeigen-Sektor derzeit wieder unter hochgekochten Sorgen vor einem störenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz, schrieb William Larwood am Donnerstag. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Unternehmen das Risiko widerlegen können. Er selbst sieht zunehmend Belege dafür, dass sie von dem KI-Megatrend eher profitieren können./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.