Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Tom Lee und Arthur Hayes halten an optimistischer Prognose fest - Ethereum bis Jahresende bei 10'000 US-Dollar?
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

80.60
CHF
17.80
CHF
28.34 %
26.08.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 21:37:41

Scout24 Hold

Scout24
92.66 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte nach den Zahlen des Internetportal-Betreibers zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. So habe er seine Schätzungen für die Umsatzerlöse und das bereinigte operative Ergebnis für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 angehoben, schrieb er in der am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Hold
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
106.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
100.10 € 		Abst. Kursziel*:
5.89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
100.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse