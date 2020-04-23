Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
62.80CHF
18.30CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
22.09.2025 06:50:58
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 114,80 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb arbeitete am Sonntag die jüngsten Übernahmen von Fotocasa und Habitaclia in seine Schätzungen ein./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
113.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
103.00 €
Abst. Kursziel*:
9.71%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
102.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.24%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
