Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’715 0.8%  Bitcoin 89’894 -2.1%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 67.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BBVA-Aktie: BBVA stockt Angebot für Sabadell auf
EURO STOXX 50: Deutsche Bank und Siemens Energy neu aufgenommen
BYD-Aktie unter Druck: Spekulationen um einen vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway
Goldpreis: Optimismus der Terminspekulanten auf Siebenmonatshoch
Avolta-Aktie Erster Vertrag in Japan
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
18.30
CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 06:50:58

Scout24 Neutral

Scout24
104.10 CHF -5.71%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 114,80 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb arbeitete am Sonntag die jüngsten Übernahmen von Fotocasa und Habitaclia in seine Schätzungen ein./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Neutral
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
113.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
103.00 € 		Abst. Kursziel*:
9.71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.24%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse