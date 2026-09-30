LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.31 Prozent höher bei 25’528.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25’581.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’436.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’571.00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’010.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, mit 23’906.00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 1.97 Prozent auf 147.35 EUR), EON SE (+ 1.60 Prozent auf 17.18 EUR), Rheinmetall (+ 1.49 Prozent auf 974.70 EUR), Airbus SE (+ 1.48 Prozent auf 193.40 EUR) und Bayer (+ 1.47 Prozent auf 49.60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Commerzbank (-0.48 Prozent auf 41.79 EUR), SAP SE (-0.36 Prozent auf 184.66 EUR), Scout24 (-0.30 Prozent auf 66.90 EUR), Continental (-0.06 Prozent auf 68.26 EUR) und Henkel vz (-0.05 Prozent auf 73.78 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 196’671 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.396 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch