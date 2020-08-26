Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
80.60CHF
17.80CHF
28.34 %
26.08.2020
SWX
04.11.2025 11:05:51
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 113 auf 107,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb begründete die Kurszielsenkung am Montagnachmittag mit der gesunkenen Branchenbewertung unter Europas Internetportalen. Favorit bleibe die britische Rightmove./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Neutral
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
107.80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
98.25 €
|
Abst. Kursziel*:
9.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
98.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.05%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.25