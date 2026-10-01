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Experten-Einschätzung 01.10.2026 11:52:44

Buy für Scout24-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Buy für Scout24-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Scout24
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer hob in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht hervor, dass derr Portalbetreiber einer ihrer Top-Favoriten bleibt. Die Kursverluste im Zuge der anhaltenden KI-Verdrängungssorgen hält sie für nicht gerechtfertigt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Kaum Bewegung liess sich um 11:34 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67.05 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 87.92 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 80’707 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 20.3 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 04.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SABYUU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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