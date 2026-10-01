Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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01.10.2026 11:52:44
Buy für Scout24-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer hob in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht hervor, dass derr Portalbetreiber einer ihrer Top-Favoriten bleibt. Die Kursverluste im Zuge der anhaltenden KI-Verdrängungssorgen hält sie für nicht gerechtfertigt.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Kaum Bewegung liess sich um 11:34 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67.05 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 87.92 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 80’707 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 20.3 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 04.11.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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