Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Schaeffler von 10 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer profitiere zwar von seinem diversifizierten Geschäftsmodell, die Belastungen durch den Bereich E-Mobilität sowie die Kosten für die angekündigten Sparmaßnahmen belasteten jedoch kurzfristig die Marktstimmung sowie die berichteten Ergebnisgrößen, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Kaufen
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
4.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
5.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
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25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
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25.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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25.11.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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25.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
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18.11.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Schaeffler AG
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|09:53
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|DZ BANK
|25.11.26
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09:53
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
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