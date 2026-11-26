FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Diskussionen mit den Investor-Relations-Verantwortlichen des Schmierstoffherstellers hätten sich um die derzeitigen Geschäftsbedingungen sowie den Ausblick auf 2027 und die weiteren Wachstums- und Margenaussichten gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Fuchs halte die Konsenserwartungen an das Wachstum für zu konservativ, was mit Blick auf das mittelfristige Gewinnpotenzial optimistisch stimme./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.74 €
|
Abst. Kursziel*:
3.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.37%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
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