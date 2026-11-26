NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Diskussionen mit den Investor-Relations-Verantwortlichen des Schmierstoffherstellers hätten sich um die derzeitigen Geschäftsbedingungen sowie den Ausblick auf 2027 und die weiteren Wachstums- und Margenaussichten gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Fuchs halte die Konsenserwartungen an das Wachstum für zu konservativ, was mit Blick auf das mittelfristige Gewinnpotenzial optimistisch stimme./gl/ag;