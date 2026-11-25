Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.18 Prozent leichter bei 28’740.84 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 329.813 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.164 Prozent auf 28’838.73 Punkte an der Kurstafel, nach 28’791.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29’070.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’720.27 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0.263 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der MDAX bei 29’876.31 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 32’267.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’015.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 7.23 Prozent ein. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 5.74 Prozent auf 1.68 EUR), TAG Immobilien (+ 2.74 Prozent auf 11.62 EUR), Schaeffler (+ 2.14 Prozent auf 5.02 EUR), Porsche Automobil (+ 2.04 Prozent auf 23.05 EUR) und LEG Immobilien (+ 1.97 Prozent auf 51.85 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-5.93 Prozent auf 47.08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.53 Prozent auf 41.68 EUR), Elmos Semiconductor (-5.40 Prozent auf 94.60 EUR), flatexDEGIRO (-3.34 Prozent auf 23.12 EUR) und Nordex (-3.33 Prozent auf 34.84 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’356’732 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38.608 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch