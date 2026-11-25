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|Rentabler Schaeffler-Einstieg?
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25.11.2026 10:02:18
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schaeffler-Aktie gebracht.
Die Schaeffler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’945.525 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 4.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’562.26 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 4.38 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Schaeffler belief sich zuletzt auf 4.79 Mrd. Euro. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Papiers auf 13.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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