NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang und -bestand im margenträchtigen Halbleiter-, Rechenzentren- und Verteidigungsgeschäft untermauere die guten Wachstums- und Margenaussichten des Technologiekonzerns, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Diese würden durch den Ausbau der Produktionskapazitäten zusätzlich gestützt. Der Kapitalmarkttag kommende Woche in Dresden sei ein wichtiger potenzieller Kurstreiber./gl/ag;