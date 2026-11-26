Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr seien insgesamt gut ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Fokus der Beteiligungsgesellschaft auf profitables Wachstum, eine disziplinierte Kapitalallokation und strategische Investitionen in KI-dominierte Technologien trage Früchte./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.61 €
|
Abst. Kursziel*:
139.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
140.60%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
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|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
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|UBS AG
|25.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|26.95
|3.44%
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