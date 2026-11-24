Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für das Internet-der-Dinge habe in den ersten neun Monaten des Jahres durchwachsen abgeschnitten, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die bestätigten Jahresziele erscheinen angesichts des schwachen dritten Quartals sowie der Unsicherheiten um Kompensationszahlungen von Volkswagen wegen deutlich geringerer Wallboxen-Abnahmen als ursprünglich vereinbart ehrgeizig. Dagegen sei die Restrukturierung des Bereichs GreenTec weitgehend abgeschlossen. Diesen sowie Synergien durch die Zusammenarbeit mit Ennoconn sehen die Experten als wichtige Treiber für ein besseres Jahr 2027./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.82 €
|
Abst. Kursziel*:
45.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.41%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
17.11.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Kontron
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|16.53
|3.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:16
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|10:11
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|09:55
|
Jefferies & Company Inc.
Kontron Buy
|09:53
|
DZ BANK
Schaeffler Kaufen
|09:44
|
Jefferies & Company Inc.
JENOPTIK Buy
|09:44
|
Jefferies & Company Inc.
FUCHS Hold
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Drägerwerk vz. Hold