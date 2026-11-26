NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag vergangene Woche habe sich der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern ehrgeizige Ziele für 2030 gesetzt, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Sicherheitstechnik sollte ein entscheidender Wachstums- und Profitabilitätstreiber bleiben, während im Medizinbereich das Ausmaß der angestrebten Profitabilitätssteigerung weiter die entscheidende Frage sei./gl/ag;