Am Mittwoch steht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.64 Prozent im Plus bei 28’974.97 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 329.813 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.164 Prozent stärker bei 28’838.73 Punkten, nach 28’791.63 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29’070.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’813.35 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0.550 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 29’876.31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’267.44 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 29’015.89 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.47 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 6.49 Prozent auf 1.69 EUR), Porsche Automobil (+ 4.29 Prozent auf 23.56 EUR), Schaeffler (+ 3.97) Prozent auf 5.11 EUR), Porsche vz (+ 3.64 Prozent auf 44.74 EUR) und DEUTZ (+ 3.01 Prozent auf 7.87 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-4.38 Prozent auf 47.86 EUR), Elmos Semiconductor (-3.50 Prozent auf 96.50 EUR), Nordex (-3.16 Prozent auf 34.90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.04 Prozent auf 42.78 EUR) und IONOS (-2.14 Prozent auf 33.82 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’261’336 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38.608 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch