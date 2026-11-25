Am Mittwoch legt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.17 Prozent auf 28’840.53 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 329.813 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.164 Prozent auf 28’838.73 Punkte an der Kurstafel, nach 28’791.63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28’813.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28’909.03 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0.083 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’876.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’267.44 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 29’015.89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6.91 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 2.54 Prozent auf 5.04 EUR), Aroundtown SA (+ 2.40 Prozent auf 1.62 EUR), Porsche Automobil (+ 2.35 Prozent auf 23.12 EUR), TAG Immobilien (+ 1.86 Prozent auf 11.52 EUR) und DEUTZ (+ 1.77 Prozent auf 7.77 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.45 Prozent auf 42.60 EUR), AIXTRON SE (-2.35 Prozent auf 26.18 EUR), Elmos Semiconductor (-2.30 Prozent auf 97.70 EUR), Siltronic (-2.30 Prozent auf 48.90 EUR) und JENOPTIK (-1.60 Prozent auf 32.04 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 432’963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38.608 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch