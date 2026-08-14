SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 179,92 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'435 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,74 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 182,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'885'200 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 35,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 29,14 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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