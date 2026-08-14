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STOXX 50 im Blick 14.08.2026 17:58:20

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Der STOXX 50 fiel am Freitagabend.

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Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.39 Prozent leichter bei 5’506.00 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.081 Prozent auf 5’522.87 Punkte an der Kurstafel, nach 5’527.34 Punkten am Vortag.

Bei 5’531.39 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’501.91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.396 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’377.65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der STOXX 50 5’125.52 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’551.58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.07 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.21 Prozent auf 1’202.00 EUR), SAP SE (+ 2.71 Prozent auf 180.14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 517.80 EUR), RELX (+ 1.41 Prozent auf 25.26 GBP) und Airbus SE (+ 1.13 Prozent auf 215.40 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-2.12 Prozent auf 114.60 GBP), GSK (-2.10 Prozent auf 18.18 GBP), Roche (-1.99 Prozent auf 355.10 CHF), Richemont (-1.61 Prozent auf 192.45 CHF) und Rio Tinto (-1.49 Prozent auf 70.59 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 23’011’048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 603.950 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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