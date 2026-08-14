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LUS-DAX-Kursverlauf 14.08.2026 17:58:20

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Der LUS-DAX beendete den Freitagshandel kaum verändert.

BASF
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Am Freitag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 26’441.00 Punkten ab.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’541.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’387.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 25’040.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’314.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 24’425.00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.63 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’576.00 Punkten. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3.21 Prozent auf 1’202.00 EUR), SAP SE (+ 2.71 Prozent auf 180.14 EUR), Scout24 (+ 2.50 Prozent auf 78.00 EUR), BASF (+ 1.95 Prozent auf 51.15 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 253.40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen EON SE (-4.38 Prozent auf 17.45 EUR), Merck (-2.29 Prozent auf 136.30 EUR), Vonovia SE (-2.00 Prozent auf 20.58 EUR), Zalando (-1.58 Prozent auf 23.60 EUR) und Henkel vz (-1.55 Prozent auf 76.32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14’295’810 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.920 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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