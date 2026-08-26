Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der SAP-Konkurrent habe mit den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) die Erwartungen übertroffen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach den Zahlen. In Verbindung mit der rekordhohen Nettoveränderung des jährlichen Auftragswerts (NNAOV) ebne dies den Weg für eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 205.62
|
Abst. Kursziel*:
28.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 206.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.48%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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