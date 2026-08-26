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27.08.2026 12:47:05

Salesforce Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der SAP-Konkurrent habe mit den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) die Erwartungen übertroffen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach den Zahlen. In Verbindung mit der rekordhohen Nettoveränderung des jährlichen Auftragswerts (NNAOV) ebne dies den Weg für eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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