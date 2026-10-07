Sportradar-Aktie sackt ab: Atrium Sports an Teamworks verkauft

Der Kaufpreis beträgt 170 Millionen Dollar in bar, wie Sportradar am Mittwoch bekanntgab.

Verkauft wird Atrium Sports. Die Sparte bietet Analyse-, Coaching- und Scouting-Lösungen für Teams im Baseball und Basketball. Käufer Teamworks Innovations ist auf Software und Dienstleistungen für Teams und Athleten spezialisiert.

Sportradar behält Technologie und Umsätze, die für das Kerngeschäft wichtig sind. Dazu zählen automatisierte Videoproduktionskameras, Grafiklösungen, bestimmte Computer-Vision-Fähigkeiten und Produkte für das Wettbewerbsmanagement.

Mit dem Verkauf will Sportradar das Geschäft straffen und sich stärker auf Wetten, Gaming und Medien konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht noch unter den üblichen Vollzugsbedingungen.

Im Handel an der NASDAQ reagiert die Aktie mit Verlusten von 2,38 Prozent auf 11,89 US-Dollar.

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St. Gallen (awp)