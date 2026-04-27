RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
55.18CHF
1.46CHF
2.72 %
11:07:35
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 09:35:48
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das Handelsgeschäft werde vermutlich insbesondere aufgrund einer Leerverkaufsposition in Erdgas schwach ausgefallen sein, schrieb Olly Jeffery in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.86 €
|
Abst. Kursziel*:
5.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.04.26
|RWE-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight (finanzen.ch)
|
22.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX leichter (finanzen.ch)
|
22.04.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
22.04.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|09:35
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|RWE Buy
|UBS AG
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|RWE Buy
|UBS AG
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|RWE Buy
|UBS AG
|17.04.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55.18
|2.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:29
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|10:28
|
Warburg Research
ATOSS Software Buy
|10:28
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:27
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|10:01
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral
|09:59
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|09:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy