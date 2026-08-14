So viel Verlust wäre bei einem Chainlink-Investment von vor 1 Jahr angefallen

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Chainlink notierte am 13.08.2025 bei 24.05 USD. Bei einer LINK-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 415.77 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 8.863 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’684.99 USD wert. Mit einer Performance von -63.15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7.185 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26.73 USD.

Redaktion finanzen.net