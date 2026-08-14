Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
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Energiekontor Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Energiekontor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 59 auf 27 Euro mehr als halbiert. Nach einer Gewinnwarnung des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks wegen Verzögerungen beim Netzanschluss schottischer Windparkprojekte schraubte Thorsten Reigber am Freitag seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis bis 2028 deutlich nach unten. Er verwies zudem auf schwierige Marktgegebenheiten in Deutschland./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Halten
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
27.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
26.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
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