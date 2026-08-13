RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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13.08.2026 17:49:44
RWE-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
RWE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann unterzogen.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den endgültigen Halbjahreszahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine "prall gefüllte Pipeline an positiven Impulsen" für den Energiekonzern. Die Ende Juli deutlich höher gesteckten Ziele für 2026 und 2027 seien zudem nach wie vor konservativ.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von RWE legte um 17:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3.0 Prozent auf 59.32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 2’611’103 Stück. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 33.7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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