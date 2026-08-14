nebag Aktie 505943 / CH0005059438
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14.08.2026 20:05:36
Nebag-Aktie im Fokus: Beteiligungsgesellschaft vervielfacht Halbjahresgewinn
Nebag hat im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn erzielt.
Das Ergebnis pro Aktie beträgt damit 0,33 Franken und entspricht einer Nettoperformance von 4,86 Prozent, wie die Beteiligungsgesellschaft am Freitag mitteilte. Unter Berücksichtigung der Benchmarks (SMI: +6,5%, SPIEX: +7,7%) sei das im ersten Halbjahr erzielte Ergebnis als befriedigend zu beurteilen.
Der Net Asset Value (NAV) stand nach den ersten sechs Monaten bei 6,87 Franken pro Aktie. Per Ende 2025 lag der innere Wert noch bei 6,79 Franken.
Für das zweite Semester erwartet Nebag weiterhin volatile Finanzmärkte. Das nach wie vor ungewisse politische Umfeld sowie die andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten würden weiterhin ihre Spuren an den Finanzmärkten und bei den Investoren hinterlassen, heisst es. Deshalb sollen die Mittel "vorsichtig und mit einem positiven Grundton" disponiert werden.
cf/ls
Zürich (awp)
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nebag am 14.08.2026
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